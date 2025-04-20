شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق منتزه الردف احترازيًا بسبب الأمطار الغزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت أمانة الطائف، مساء اليوم، إغلاق منتزه الردف بشكل مؤقت كإجراء احترازي، بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.

وشهدت الطائف هطول أمطار غزيرة تسببت في جريان المياه في الأودية وتجمعها في عدد من المواقع المنخفضة، مما استدعى اتخاذ تدابير سلامة لحماية الزوار والمرافق العامة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر في وقت سابق اليوم تنبيهًا باللون الأحمر، محذرًا من استمرار الحالة الجوية حتى الساعة التاسعة مساءً، مع توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية.