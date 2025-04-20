شكرا لمتابعة خبر عن عسير تسجل أعلى كميةً أمطار بـ 25.4 ملم بظهران الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (25.4) ملم في الغائل بمحافظة ظهران الجنوب، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت محطة شعار بأبها (2.4) ملم، ومحطة رصد بيشة (3.3) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (23) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، والباحة).

وأوضح التقرير تسجيل منطقة الرياض في محطة رصد محمية سجا الفرع بمحافظة عفيف (1.0) مم، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة (2.0) ملم في محطة رنية، و(1.0) ملم في محطة محمية سجا- المويه، في وقت سجّلت فيه منطقة المدينة في محطة رصد مهد الذهب (2.8) ملم.

وأشار التقرير إلى تسجيل محطة الطرفية الغربية- النبهانية (1.9) ملم بمنطقة القصيم و(1.8) ملم في محطة دخنة- الرس، وفي منطقة حائل سجلت محطة رصد الشملي (0.7) مم، وسجلت محطة الداير بمنطقة جازان (1.1) مم، فيما سجلت محطة مطار الباحة بمحافظة العقيق (1.0) مم، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: هنـــــــــــا