ترتيب الخدمات
وبحسب نظام السياحة فإن نشاط خدمات السفر والسياحة يُعنى بترتيب الخدمات في مجال السياحة وتنظيمها وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصة وتسويقها، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك، فيما يعرف مكتب خدمات السفر والسياحة بأنه المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط خدمات السفر والسياحة، سواءً كان مبنى أو موقعًا إلكترونيًا.
تمكين المشغلين
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة، أن النمو المتزايد في أعداد التراخيص الصادرة لخدمات السفر والسياحة، جاء نتاجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة لتمكين المشغلين للأنشطة السياحية، وتسهيل رحلة الحصول على ترخيص الوزارة اللازم لممارسة النشاط، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة وضمان جودتها في ظل النمو المتزايد في أعداد السياح من خارج وداخل المملكة، إضافة إلى الجهود المبذولة ضمن حملة «ضيوفنا أولوية»؛ التي تهدف إلى تعزيز التزام مقدمي خدمات السفر والسياحة، وضمان امتثالهم للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.
كانت هذه تفاصيل خبر 32 % نمو تراخيص السفر والسياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.