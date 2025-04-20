مبادرة "مستقبلكم يهمكم" لطلاب مدارس تعليم المزاحمية وضرماء

أطلقت إدارة مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء التابعة لتعليم منطقة الرياض والكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمزاحمية اليوم الأحد مبادرة "مستقبلكم يهمكم " بحضور عميد الكلية أ. سعد دحيم السبيعي ومديرة المكتب الدكتورة ريم العروي وعدد من منسوبي المكتب والكلية.

وتهدف المبادرة التي تنعقد في الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمزاحمية لمدة 4 أيام إلى رفع مستوى المعرفة لدى طلاب الصف الثالث الثانوي في مدارس المكتب والمجالات التي تتطلبها المرحلة القادمة لتحقيق مستهدفات روية المملكة 2030 ليكونوا على كفاءة عالية وإمكانيات محترفة بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالتخصصات والبرامج التي تقوم بها الكلية.

وفي نهاية اليوم الأول، كرمت إدارة المكتب عميد الكلية أ. سعد دحيم السبيعي ومنسوبي الكلية ومدير فرع جميعة إنسان لرعاية الأيتام بمحافظة المزاحمية أ. ناصر القحطاني المبادرة كما كرمت إدارة الكلية مديرة مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء الدكتور ريم العروي ومدير إدارة الموارد البشرية ومشرف التوجيه الطلابي بالمكتب.