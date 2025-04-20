وتهدف المبادرة التي تنعقد في الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمزاحمية لمدة 4 أيام إلى رفع مستوى المعرفة لدى طلاب الصف الثالث الثانوي في مدارس المكتب والمجالات التي تتطلبها المرحلة القادمة لتحقيق مستهدفات روية المملكة 2030 ليكونوا على كفاءة عالية وإمكانيات محترفة بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالتخصصات والبرامج التي تقوم بها الكلية.
وفي نهاية اليوم الأول، كرمت إدارة المكتب عميد الكلية أ. سعد دحيم السبيعي ومنسوبي الكلية ومدير فرع جميعة إنسان لرعاية الأيتام بمحافظة المزاحمية أ. ناصر القحطاني المبادرة كما كرمت إدارة الكلية مديرة مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء الدكتور ريم العروي ومدير إدارة الموارد البشرية ومشرف التوجيه الطلابي بالمكتب.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة "مستقبلكم يهمكم" لطلاب مدارس تعليم المزاحمية وضرماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.