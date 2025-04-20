يذكر أن الديوان أطلق في الربع الأخير من العام الميلادي الماضي الحزمة الأولى من الخدمات الرقمية عبر (توكلنا)، حيث من المزمع استكمال الخدمات من خلال حزمة ثالثة، وذلك مطلع العام الميلادي القادم، ويهدف الديوان بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس الديوان العام للمظالم الدكتور خالد اليوسف، إلى تيسير الوصول لخدماته، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمات رقمية لديوان المظالم عبر توكلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.