خدمات رقمية لديوان المظالم عبر توكلنا

أطلق ديوان المظالم الحزمة الثانية من خدماته الرقمية عبر (توكلنا) -التطبيق الوطني الشامل لخدمات الجهات الحكومية-، حيث اشتملت الحزمة التي تم إطلاقها مع بداية الربع الثاني من العام 2025، على خدمات قضائية رقمية تمثلت في: (الاستعلام عن الدعاوى، ومواعيد الجلسات، وخدمة إثبات الحضور، وخدمتَي طلب لقاء رئيس ديوان المظالم).

يذكر أن الديوان أطلق في الربع الأخير من العام الميلادي الماضي الحزمة الأولى من الخدمات الرقمية عبر (توكلنا)، حيث من المزمع استكمال الخدمات من خلال حزمة ثالثة، وذلك مطلع العام الميلادي القادم، ويهدف الديوان بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس الديوان العام للمظالم الدكتور خالد اليوسف، إلى تيسير الوصول لخدماته، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة.