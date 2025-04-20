شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. "الأرصاد" ينبه من أمطار وصواعق رعدية والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الأمطار في المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من أمطار خفيفة على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، مبينا أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة مساء.كانت سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (25.4) ملم في الغائل بمحافظة ظهران الجنوب، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.وسجّلت محطة شعار بأبها (2.4) ملم، ومحطة رصد بيشة (3.3) ملم، بحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة.كما سجّلت (23) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في عدة مناطق.وشملت (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، والباحة).