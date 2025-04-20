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طقس المدينة المنورة.. "الأرصاد" ينبه من أمطار وصواعق رعدية

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من أمطار خفيفة على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، مبينا أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة مساء.

طقس اليوم

كانت سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (25.4) ملم في الغائل بمحافظة ظهران الجنوب، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.

وسجّلت محطة شعار بأبها (2.4) ملم، ومحطة رصد بيشة (3.3) ملم، بحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة.

الأمطار في المناطق السعودية


كما سجّلت (23) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في عدة مناطق.
وشملت (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، والباحة).
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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