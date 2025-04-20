شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على اجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق خلال ساعات المساء ليلة الأحد/الاثنين، تستمر حتى الساعة 1 صباح الاثنين في بعض الأماكن، وحتى الساعة 2 صباحًا في أماكن أخرى.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
مكة المكرمة: الطائف وميسان.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد.
حائل: الشنان وبقعاء وحائل وموقق وسميراء والحائط والشملي والسليمي والشنان والغزالة وسميراء.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن الأمطار الغزيرةالرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: الطائف وميسان.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد.
حائل: الشنان وبقعاء وحائل وموقق وسميراء والحائط والشملي والسليمي والشنان والغزالة وسميراء.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.