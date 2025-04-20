شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على اجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق خلال ساعات المساء ليلة الأحد/الاثنين، تستمر حتى الساعة 1 صباح الاثنين في بعض الأماكن، وحتى الساعة 2 صباحًا في أماكن أخرى.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أماكن الأمطار الغزيرة الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.

مكة المكرمة: الطائف وميسان.

المدينة المنورة: الحناكية والمهد.

حائل: الشنان وبقعاء وحائل وموقق وسميراء والحائط والشملي والسليمي والشنان والغزالة وسميراء.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.