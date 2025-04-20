شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تروي كواليس الاحتيال عليها بحجة التوظيف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت مواطنة كواليس الاحتيال عليها بحجة التوظيف، والتي بدأت بإعلان وظيفة ثم مقابلات تليها الإعلان عن دورة تدريبية.

وذكرت أنها تقدمت لوظيفة وطلب منها المسؤول عن المقابلة الوظيفية أن تقدم نفسها في أقل من دقيقة، مشيرة إلى أنه بعد إتمام المقابلات تم إبلاغ المتقدمات بالقبول بمرتب 6 آلاف ريالب، ثم عروضوا عليهن الاشتراك في دورة تدريبية بعدة مزايا، وذلك بحسب ما ذكرته بإذاعة العربية.

وأوضحت أن المزايا التى أعلنوا عنها شملت تغيير سيارات بدون فوائد وتغيير المسمى الوظيفي إلى مدير إدارة مشاريع وسيرتفع الراتب إلى 16ألف ريال، مشيرين إلى أن الدورة كانت مدتها شهر ونصف الشهر.

وأشارت إلى أنها استعلمت عن الشركة التي أعلنت عن الوظائف ووجدت أنها شركة لها سجل تجاري ورأس مالها 150 مليون ريال، مضيفة أن الشركة أكدت أنه يحق للمتقدمين للدورة استرجاع أموالهم حال عدم اجتيازهم لها.

وأضافت أنهم أبلغوها بمصاريف الدورة وتزداد هذه المصاريف 500 ريال حال الدفع عبر تحويل بنكي، مشيرة إلى أنها دفعت 2560، مشيرة إلى أن المسؤول عن المقابلات كان يرتدي كمامة دائما بحجة أن لديه مشكلة بالجيوب الأنفية كما أن حديثه كان يتمحور حول الدورة، مؤكدة أن هذا الشخص أبلغهم بأن هناك مؤتمر تابع لصندوق الاستثمارات العامة وعندما ذهبوا اكتشفوا عدم وجود هذا المؤتمر واختفى هذا الشخص ومعه أموالهم.