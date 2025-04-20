شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: المملكة شهدت أطول شتاء هذا العام منذ أكثر من عقد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن المملكة شهدت أطول شتاء هذا العام منذ أكثر من عقد.

وقال الحصيني عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “الحمد لله، شتاء هذا العام 1446هـ يعتبر الأطول منذ أكثر من عقد، وتم استخدام الثياب الشتوية لفترة طويلة ” .

وأضاف الباحث: ” صحيح لم تسجل درجات حرارة قياسية ولم يكن البرد قارسا، لكن كان من بارد إلى بارد جداً، وأيام قليلة كانت شديدة البرودة ” .

وتساءل الباحث: هل هناك تغير في المناخ؟ أم أن الأمر يحتاج لمتابعة ومقارنة ودراسة لسنوات طويلة؟ .

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