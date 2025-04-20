شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المطلق يكشف سر التغلب على وساوس العبادة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال من متصلة قالت فيه: “أعاني من الوسواس في الصلاة والطهارة والصيام، لدرجة أني أعيد الصيام أكثر من مرة”.

وأوضح الشيخ المطلق خلال استضافته عبر قناة “الرسالة”، أن الوسواس القهري يُعد مرضًا وله علاج، وعلى المسلم إذا أُصيب به أن يسعى للشفاء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “تداووا يا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء”.

وأضاف أن الوسواس من وساوس الشيطان، وينبغي للمؤمن أن يعانده ولا يستسلم له، خاصة في أمور الطهارة والعبادة، مشيرًا إلى أن الشيطان لا يملك قوة إلا على من يُطيعه، ومعاندته تُعد من العبادات التي تقرّب العبد من الله.