السعودية | رحلات المناطيد في سماء العُلا.. تحليق بين الطبيعة والتراث

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

في إطار فعاليات مهرجان “سماء العُلا 2025″، تشهد المحافظة تنظيم رحلات مناطيد يومية تُحلّق فوق المواقع الأثرية والطبيعية في مشهد بانورامي مذهل يأسر الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتُعد هذه الرحلات من أبرز التجارب التي يقدمها المهرجان، حيث تتيح للزوار فرصة التحليق في أجواء العُلا الهادئة، والاستمتاع بمشهد خلاب يجمع بين تضاريسها الجبلية، وواحاتها الخضراء، ومعالمها التاريخية مثل: الحِجر، أول موقع سعودي يُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتنظم هذه التجربة ضمن تقويم فعاليات “لحظات العُلا”، حيث يحرص القائمون على مهرجان “سماء العُلا” على تقديم مزيج من المغامرة والهدوء والتأمل، بما يعكس علاقة الإنسان بالسماء والكون، وهو المفهوم المحوري للمهرجان.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 27 أبريل الجاري، وتتضمن باقة واسعة من التجارب الفلكية والتعليمية والثقافية التي تسلط الضوء على أهمية العُلا مركزًا عالميًا للسياحة الفلكية، ويمكن لجميع المهتمين بالمهرجان الدخول على الموقع الإلكتروني للحظات العُلا: www.experiencealula.com/ar.

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