شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل طبي بمستشفى نمرة ينقذ حياة مقيم هندي من نزيف حاد بالجهاز الهضمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي بمستشفى نمرة العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حياة مقيم هندي يبلغ من العمر 26 عامًا، بعد تعرضه لنزيف حاد في الجهاز الهضمي، تطلب تدخلاً عاجلاً.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ صباح اليوم الأحد وهو يعاني من تقيؤ دموي حاد، وعلى الفور جرى نقله إلى غرفة الإنعاش، حيث باشرت الكوادر الطبية إجراء الفحوصات العاجلة، التي أظهرت وجود نزيف حاد في الجهاز الهضمي العلوي، مما استدعى تدخلاً طبيًا سريعًا.

الرعاية الطبية

وتمكن الفريق الطبي بفضل التدخل السريع والتعامل المحترف من السيطرة على النزيف واستقرار الحالة، قبل أن يتم تحويل المريض لاستكمال الرعاية الطبية المتخصصة في مستشفى الملك فهد بالباحة.



ويعكس هذا الإنجاز حجم الكفاءة الطبية والجاهزية العالية التي يتمتع بها مستشفى نمرة العام، ضمن جهود مستمرة لتقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين والمقيمين.