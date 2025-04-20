شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. "الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار على الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في السعودية

حالة الطقس في المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة الحدود الشمالية.ويصاحب الحالة رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، تشمل مدينة عرعر ومحافظة طريف.وبين أن الحالة تبدأ من مساء اليوم الأحد وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 1 ظهرًا من يوم غد الاثنين.كان أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منبها من أمطار وسيول ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 9 مناطق.وذكر بيان الأرصاد، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وتوقع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وشملت الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.