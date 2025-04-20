تعيين الأستاذة شروق القرشي أميناً عاماً لمجلس الإدارة في مجموعة نيو للفضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسر مجموعة نيو للفضاء (NSG) أن تعلن عن تعيين الأستاذة شروق القرشي في منصب الأمين العام لمجلس إدارة الشركة. تتمتع السيدة القرشي بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال الممارسات القانونية، حوكمة الشركات، والامتثال التنظيمي، مما يجعلها إضافة قيمة لهذا المنصب، حيث ستلعب دورًا أساسيًا في تعزيز حوكمة مجموعة نيو للفضاء ودعم أهداف الشركة الاستراتيجية طويلة المدى.

تحمل الأستاذة شروق شهادة الماجستير في قانون الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات من جامعة كلية دبلن في إيرلندا، بالإضافة إلى شهادة بكالوريوس حقوق من جامعة الملك عبد العزيز في جدة. كما هي مرخصة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية ولديها العديد من الشهادات المتقدمة، بما في ذلك شهادة في إدارة مجالس الإدارة، وشهادة الحزام الأخضر في لين سيغما ستة، وإدارة المشاريع. وتعتبر هذه المؤهلات، جنبًا إلى جنب مع مهاراتها القيادية، من العوامل التي تجعلها مكسب كبير لمجموعة نيو للفضاء.

قبل تعيينها في هذا المنصب الجديد، كانت الأستاذة شروق مديرة إدارة شؤون مجلس الإدارة في مجموعة نيو للفضاء، وخلال خبراتها السابقة قادت العديد من المبادرات لتحسين ممارسات الحوكمة، بما في ذلك تطوير إطار حوكمة شامل وتنفيذ ورشة عمل توعية بالحوكمة. وقبل ذلك، عملت الأستاذة شروق في عدة شركات رائدة ومناصب رفيعة المستوى، حيث صممت أطر الحوكمة وأشرفت على تقييمات المخاطر مع أعضاء مجلس الإدارة.

كما شغلت منصب أمين مجلس الإدارة لمجالس تأسيسية هامه، حيث قامت بإدارة مجالس تضم شخصيات رفيعة المستوى من الديوان الملكي ووزراء حكوميين، وأشرفت على حوكمة العديد من الشركات التابعة، حيث طبقت استراتيجيات لتحسين كفاءة المجلس.

بالإضافة إلى خبرتها في الحوكمة، تتمتع الأستاذة شروق بشغف التعليم والإرشاد، حيث قامت بتدريس مادة القانون في جامعة الأعمال والتكنولوجيا في مدينة جدة، كما أشرفت على الطلاب وقادت عدة مسابقات تحكيم وطنية.

في منصبها الجديد كأمين عام مجلس الإدارة، ستكون الأستاذة شروق مسؤولة عن إدارة شؤون مجلس الإدارة لمجموعة نيو للفضاء. كما ستساهم خبرتها الواسعة في تحسين أداء المجموعة التشغيلي وتعزيز مهمتها في قيادة قطاع الفضاء.