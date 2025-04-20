شكرا لقرائتكم خبر تعيين الأستاذة شروق القرشي أميناً عاماً لمجلس الإدارة في مجموعة نيو للفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تحمل الأستاذة شروق شهادة الماجستير في قانون الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات من جامعة كلية دبلن في إيرلندا، بالإضافة إلى شهادة بكالوريوس حقوق من جامعة الملك عبد العزيز في جدة. كما هي مرخصة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية ولديها العديد من الشهادات المتقدمة، بما في ذلك شهادة في إدارة مجالس الإدارة، وشهادة الحزام الأخضر في لين سيغما ستة، وإدارة المشاريع. وتعتبر هذه المؤهلات، جنبًا إلى جنب مع مهاراتها القيادية، من العوامل التي تجعلها مكسب كبير لمجموعة نيو للفضاء.
قبل تعيينها في هذا المنصب الجديد، كانت الأستاذة شروق مديرة إدارة شؤون مجلس الإدارة في مجموعة نيو للفضاء، وخلال خبراتها السابقة قادت العديد من المبادرات لتحسين ممارسات الحوكمة، بما في ذلك تطوير إطار حوكمة شامل وتنفيذ ورشة عمل توعية بالحوكمة. وقبل ذلك، عملت الأستاذة شروق في عدة شركات رائدة ومناصب رفيعة المستوى، حيث صممت أطر الحوكمة وأشرفت على تقييمات المخاطر مع أعضاء مجلس الإدارة.
كما شغلت منصب أمين مجلس الإدارة لمجالس تأسيسية هامه، حيث قامت بإدارة مجالس تضم شخصيات رفيعة المستوى من الديوان الملكي ووزراء حكوميين، وأشرفت على حوكمة العديد من الشركات التابعة، حيث طبقت استراتيجيات لتحسين كفاءة المجلس.
بالإضافة إلى خبرتها في الحوكمة، تتمتع الأستاذة شروق بشغف التعليم والإرشاد، حيث قامت بتدريس مادة القانون في جامعة الأعمال والتكنولوجيا في مدينة جدة، كما أشرفت على الطلاب وقادت عدة مسابقات تحكيم وطنية.
في منصبها الجديد كأمين عام مجلس الإدارة، ستكون الأستاذة شروق مسؤولة عن إدارة شؤون مجلس الإدارة لمجموعة نيو للفضاء. كما ستساهم خبرتها الواسعة في تحسين أداء المجموعة التشغيلي وتعزيز مهمتها في قيادة قطاع الفضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين الأستاذة شروق القرشي أميناً عاماً لمجلس الإدارة في مجموعة نيو للفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.