"الرياض" ضيف شرف في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب 2025 بالأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة، لقيادة مشاركة مدينة الرياض بصفتها "ضيف الشرف" في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب 2025، ضمن دورته التاسعة والأربعين، الذي يُقام خلال الفترة من 22 أبريل إلى 12 مايو، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وذلك في مشاركة ثقافية استثنائية تعكس مكانة المملكة المتنامية على خارطة الثقافة العالمية.

وجاء اختيار مدينة الرياض، ضيف الشرف للمعرض تأكيدًا للدور الريادي لمدينة الرياض في المشهد الثقافي العالمي، الذي يعكس التزامها بتعزيز الحوار الحضاري والانفتاح على الثقافات الأخرى، من خلال الثقافة كأداة للتواصل الإنساني والتبادل المعرفي.

وتقود هذه المشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة مجموعة من الجهات الوطنية والثقافية، تشمل هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة التراث، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ودارة الملك عبدالعزيز، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي، وإبراز الإرث الحضاري العريق لمدينة الرياض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن مشاركة الرياض ضيف شرف في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب تمثل فرصة إستراتيجية للتعريف بالثقافة السعودية إلى جمهور عالمي جديد، وتُعد منصة حضارية تتيح تقديم صورة حية عن المشهد الثقافي المتنوع في المملكة، وتفعيل جسور التفاهم والحوار مع الشعوب الأخرى من خلال الأدب والفنون واللغة.

وسيضم جناح مدينة الرياض برنامجًا ثقافيًا شاملًا يعكس تنوعها الإبداعي وهويتها الثقافية، ويتضمن ندوات، وجلسات حوارية، وأمسيات شعرية، وعروضًا أدائية، وركنًا تفاعليًا للطفل، إضافة إلى معرض للمخطوطات والكتب، وركن خاص بالإصدارات السعودية المترجمة إلى اللغة الإسبانية، وذلك في إطار التعريف بالثقافة السعودية الأصيلة عالميًا، وتعزيز حضورها في أمريكا اللاتينية.

كما يقدم الجناح مجموعة من الأركان المتخصصة التي تُبرز ثراء التراث والثقافة السعودية، من بينها ركن الحرف اليدوية الذي يعرض نماذج من الصناعات التقليدية الحية، وركن المستنسخات التراثية الذي يُسلّط الضوء على العمارة والعناصر الجمالية التاريخية للرياض، وأيضًا العروض الفنية والمسرحية الثقافية، إلى جانب ركن الاستقبال المستوحى من الطراز السلماني الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، ومنطقة عروض الأزياء التقليدية المصحوبة بشروحات تعريفية باللغة الإسبانية، إضافة إلى تجربة الأطباق الشعبية من مطبخ الرياض التي تقدم للزوار بأسلوب تعريفي يعكس تنوع الثقافة الغذائية السعودية.