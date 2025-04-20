شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في الصين تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفت سفارة المملكة في الصين، اليوم الأحد، باليوم العالمي للغة الصينية.

وقالت سفارة المملكة، عبر حسابها على منصة إكس: “يصادف يوم 20 أبريل اليوم العالمي للغة الصينية. في عام 2010، حددت منظمة الأمم المتحدة يوم “قو يو” – وهو أحد الفصول الأربعة والعشرين في التقويم الزراعي الصيني التقليدي – كيوم عالمي للغة الصينية”.

وأضافت: “اللغة الصينية هي إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة”، كما شاركت مقطع فيديو يظهر الرموز الصينية المختبئة في جمال الطبيعة الساحر.