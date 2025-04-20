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سفارة المملكة في الصين تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية.. فيديو

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سفارة المملكة في الصين تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - احتفت سفارة المملكة في الصين، اليوم الأحد، باليوم العالمي للغة الصينية.

وقالت سفارة المملكة، عبر حسابها على منصة إكس: “يصادف يوم 20 أبريل اليوم العالمي للغة الصينية. في عام 2010، حددت منظمة الأمم المتحدة يوم “قو يو” – وهو أحد الفصول الأربعة والعشرين في التقويم الزراعي الصيني التقليدي – كيوم عالمي للغة الصينية”.

وأضافت: “اللغة الصينية هي إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة”، كما شاركت مقطع فيديو يظهر الرموز الصينية المختبئة في جمال الطبيعة الساحر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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