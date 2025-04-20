شكرا لمتابعة خبر عن الطائف تكتسي حُلة المطر: أجواء ساحرة تعم المدينة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عاشت مدينة الطائف اليوم أجواء استثنائية مع هطول أمطار غزيرة عمّت أحياءها، لتضفي مشهدًا جماليًا جذب أنظار السكان والزوار على حدٍ سواء.

وتحوّلت شوارع المدينة ومعالمها الطبيعية إلى لوحات بديعة مع تساقط قطرات المطر وتجمع المياه في الأودية والمواقع المنخفضة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر اليوم، تنبيهًا متقدمًا باللون الأحمر لمحافظة الطائف، محذرًا من حالة جوية شديدة يتوقع أن تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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