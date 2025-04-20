شكرا لمتابعة خبر عن شاب يحوّل بيت جده في جزيرة تاروت إلى استوديو تراثي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر الشاب السعودي توفيق أبو زيد تحويل منزل جده الأثري إلى معلم تراثي وسياحي من خلال استوديو يعيد الزوار إلى 200 عام.

وقال الشاب خلال لقائه ببرنامج سيدتي: “البيت مسجل ضمن التراث، وعمره يتراوح بين 150 إلى 200 سنة، نحن نحاول تنفيذ أول استوديو تراثي بالمنطقة، بحيث يجمع بين الفن والتراث في مكان واحد.”

وتابع: “في البداية كان الزوار من جزيرة تاروت فقط، ولكن أصبح هناك إقبال من المنطقة الشرقية وباقي أجزاء المملكة والخليج العربي.”