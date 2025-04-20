اخبار السعوديه

شاب يحوّل بيت جده في جزيرة تاروت إلى استوديو تراثي.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شاب يحوّل بيت جده في جزيرة تاروت إلى استوديو تراثي.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن شاب يحوّل بيت جده في جزيرة تاروت إلى استوديو تراثي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر الشاب السعودي توفيق أبو زيد تحويل منزل جده الأثري إلى معلم تراثي وسياحي من خلال استوديو يعيد الزوار إلى 200 عام.

وقال الشاب خلال لقائه ببرنامج سيدتي: “البيت مسجل ضمن التراث، وعمره يتراوح بين 150 إلى 200 سنة، نحن نحاول تنفيذ أول استوديو تراثي بالمنطقة، بحيث يجمع بين الفن والتراث في مكان واحد.”

وتابع: “في البداية كان الزوار من جزيرة تاروت فقط، ولكن أصبح هناك إقبال من المنطقة الشرقية وباقي أجزاء المملكة والخليج العربي.”

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا