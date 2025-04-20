شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: التربيع الأخير لقمر شهر شوال يزيّن السماء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيشرق في طور التربيع الأخير اليوم الأحد، بعد منتصف الليل.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سوف يصل طور التربيع الأخير صبيحة يوم غدٍ، الساعة 04:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، في مشهد فلكي بديع يمكن متابعته بالعين المجردة من مختلف مناطق المملكة.

وأفاد أبو زاهرة، أن القمر يكون في هذه اللحظة، أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال شهر شوال، مضيفًا أن طور التربيع الأخير يُعد من أفضل الأوقات لرصد ملامح سطح القمر باستخدام المناظير والتلسكوب، إذ تبرز تفاصيل الجبال والفوهات القمرية بوضوحٍ على امتداد الحد الفاصل بين الجزء المضيء والمظلم، وذلك نتيجة التباين بين الظلال والضوء، مما يمنح المشهد بُعدًا بصريًا مميزًا ويُعد فرصة مثالية لهواة التصوير الفلكي.

وأشار المهندس أبو زاهرة، إلى أن القمر سيواصل انتقاله خلال الأيام المقبلة نحو طور الهلال الأخير، متقلصًا في حجمه الظاهري تدريجيًا حتى يختفي قرب الشمس قبيل شروقها، تمهيدًا لمرحلة الاقتران التي تُعلن بداية شهر ذي القعدة وفقًا للحسابات الفلكية.