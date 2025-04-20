شكرا لمتابعة خبر عن إنذار أحمر في الطائف: أمطار غزيرة ورياح شديدة تستمر حتى التاسعة مساءً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا متقدمًا باللون الأحمر لمحافظة الطائف، محذرًا من حالة جوية شديدة يتوقع أن تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ووفقًا للتنبيه، تشهد المحافظة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية قد تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية، إلى جانب تساقط البَرَد وجريان السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

ودعت الجهات المختصة السكان إلى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري السيول، مشددة على أهمية اتباع تعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني وعدم المخاطرة بعبور الأودية أثناء جريان السيول.

وتأتي هذه الحالة ضمن موجة من التقلبات الجوية التي تؤثر على عدد من مناطق المملكة خلال هذه الفترة، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

إقرأ أيضًا: