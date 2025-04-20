السعودية | وزارة السياحة تُسجل نموًا بنسبة 32٪ في أعداد تراخيص خدمات السفر والسياحة بمختلف مناطق المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجَّلت وزارة السياحة نموًا بنسبة 32% في أعداد تراخيص خدمات السفر والسياحة بمختلف مناطق المملكة بنهاية عام 2024م، مقارنة بعام 2023م، بلغت 2,853 ترخيصًا.

وأوضحت البيانات الأولية لأرقام ونسب التراخيص التي تم إصدارها خلال العام 2024م، أن منطقة الرياض جاءت أعلى الخليج 365 من ناحية أعداد تراخيص نشاط خدمات السفر والسياحة بعدد 955 ترخيصًا، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 792 ترخيصًا، ثم المنطقة الشرقية بعدد 472 ترخيصًا، ثم منطقة المدينة المنورة بعدد 191 ترخيصًا، ثم منطقة القصيم بعدد 116 ترخيصًا.

وبحسب نظام السياحة فإن نشاط خدمات السفر والسياحة يُعنى بترتيب الخدمات في مجال السياحة وتنظيمها وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصة وتسويقها، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك، فيما يعرف مكتب خدمات السفر والسياحة بأنه المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط خدمات السفر والسياحة، سواءً كان مبنى أو موقعًا إلكترونيًا.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة، أن النمو المتزايد في أعداد التراخيص الصادرة لخدمات السفر والسياحة، جاء نتاجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة لتمكين المشغلين للأنشطة السياحية، وتسهيل رحلة الحصول على ترخيص الوزارة اللازم لممارسة النشاط، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة وضمان جودتها في ظل النمو المتزايد في أعداد السياح من خارج وداخل المملكة، إضافة إلى الجهود المبذولة ضمن حملة “ضيوفنا أولوية”؛ التي تهدف إلى تعزيز التزام مقدمي خدمات السفر والسياحة، وضمان امتثالهم للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.

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