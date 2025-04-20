شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يطلق 5 خدمات قضائية جديدة عبر ”توكلنا خدمات“ والان نبدء بالتفاصيل

خدمات قضائية رئيسية

الدمام - شريف احمد - أطلق ديوان المظالم الحزمة الثانية من خدماته الرقمية عبر التطبيق الوطني الشامل ”توكلنا خدمات“، وذلك في إطار استراتيجيته المتكاملة الهادفة إلى تيسير وصول المستفيدين إلى خدماته القضائية والإدارية.وتأتي هذه الخطوة، التي انطلقت مع بداية الربع الثاني من العام الجاري 2025، بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم، الدكتور خالد اليوسف، وبما ينسجم مع مستهدفات المملكة في تعزيز جودة الحياة عبر التحول الرقمي.وشملت الحزمة الجديدة التي أُتيحت عبر ”توكلنا خدمات“ خمس خدمات قضائية رقمية رئيسية، تمثلت في خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية، وخدمة الاستعلام عن مواعيد الجلسات المحددة، بالإضافة إلى خدمة إثبات الحضور الإلكتروني للجلسات. كما تضمنت الحزمة خدمة تتيح للمستفيدين تقديم طلب لتحديد موعد لقاء مع معالي رئيس ديوان المظالم.تجدر الإشارة إلى أن هذه الحزمة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى من الخدمات الرقمية التي أطلقها ديوان المظالم عبر تطبيق ”توكلنا“ في الربع الأخير من العام الميلادي الماضي 2024.وكانت الحزمة الأولى قد اشتملت على أربع خدمات رقمية مكنت المستفيدين من الاطلاع بسهولة على الأحكام القضائية الصادرة، والتحقق من صحة الوثائق الرسمية، ومتابعة القضايا المرفوعة، والاطلاع على المواعيد المسجلة لهم.وأكد ديوان المظالم أنه يعتزم استكمال توفير خدماته الرقمية عبر منصة ”توكلنا“ من خلال إطلاق حزمة ثالثة من الخدمات القضائية الرقمية، يُزمع تدشينها مطلع العام الميلادي القادم 2026.ويهدف الديوان من خلال هذه الخطوات المتتابعة إلى تيسير وصول المستفيدين لجميع خدماته بالشكل الذي يسهل عليهم الحصول عليها بكل يسر وسهولة، ويعزز من كفاءة العمل القضائي والإداري.