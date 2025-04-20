شكرا لقرائتكم خبر عن ”طموح الصيفي“.. 5 أسابيع عن بُعد لإعداد طلبة الثالث المتوسط للجامعات والان نبدء بالتفاصيل



ويقام البرنامج خلال الإجازة الصيفية لمدة خمسة أسابيع عبر منصة البلاك بورد، بنظام التعليم عن بعد وباللغة الإنجليزية مجانًا.

ويستهدف البرنامج تدريب الطلبة على متطلبات القبول في أفضل الجامعات العالمية وإعدادهم لاجتياز اختبارات IELTS و SAT و APs وتنمية المهارات الأكاديمية والحياتية اللازمة للدراسة الجامعية مما يسهم في بناء جيل أكاديمي متميز قادر على المنافسة العالمية.

شروط الالتحاق بالبرنامج ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية، ومن طلبة الصف الثالث متوسط لهذا العام الدراسي 1446هـ، ومنتقلًا إلى الصف الأول ثانوي للعام القادم.

وأن يحصل على معدل لا يقل عن % في الفصل الدراسي الثاني، مع تحقيق نفس النسبة في مقررات اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية وبلوغ درجة 67 فأكثر في اختبار STEP أو ما يعادلها في اختبارات TOEFL أو IELTS أو Duolingo أو تقديم تعريف رسمي من المدارس العالمية إلى جانب حسن السيرة والسلوك.



وينتهى التسجيل في البرنامج 6 مايو 2025، على أن ينطلق البرنامج في 6 يونيو 2025م ويختتم في 7 أغسطس 2025، مع الإشارة إلى أن التسجيل متاح حتى اكتمال المقاعد ولن يعني تعبئة البيانات القبول النهائي، حيث سيتم التواصل مع المقبولين عبر رسائل الواتساب أو البريد الإلكتروني.

ويمثل برنامج طموح الصيفي امتدادًا لرؤية أرامكو وتعليم جدة في تمكين الطلبة وصقل مهاراتهم الأكاديمية، بما يتواكب مع متطلبات الجامعات العالمية ودعم تطلعات المملكة نحو الاستثمار في الطاقات الشابة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أرامكو السعودية بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة بإدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين، إطلاق برنامج طموح الصيفي 2025، المخصص لطلبة الصف الثالث متوسط السعوديين المنتقلين إلى المرحلة الثانوية.ويقام البرنامج خلال الإجازة الصيفية لمدة خمسة أسابيع عبر منصة البلاك بورد، بنظام التعليم عن بعد وباللغة الإنجليزية مجانًا.ويستهدف البرنامج تدريب الطلبة على متطلبات القبول في أفضل الجامعات العالمية وإعدادهم لاجتياز اختباراتوتنمية المهارات الأكاديمية والحياتية اللازمة للدراسة الجامعية مما يسهم في بناء جيل أكاديمي متميز قادر على المنافسة العالمية.ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية، ومن طلبة الصف الثالث متوسط لهذا العام الدراسي 1446هـ، ومنتقلًا إلى الصف الأول ثانوي للعام القادم.وأن يحصل على معدل لا يقل عن % في الفصل الدراسي الثاني، مع تحقيق نفس النسبة في مقررات اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية وبلوغ درجة 67 فأكثر في اختبارأو ما يعادلها في اختباراتأوأوأو تقديم تعريف رسمي من المدارس العالمية إلى جانب حسن السيرة والسلوك.وينتهى التسجيل في البرنامج 6 مايو 2025، على أن ينطلق البرنامج في 6 يونيو 2025م ويختتم في 7 أغسطس 2025، مع الإشارة إلى أن التسجيل متاح حتى اكتمال المقاعد ولن يعني تعبئة البيانات القبول النهائي، حيث سيتم التواصل مع المقبولين عبر رسائل الواتساب أو البريد الإلكتروني.ويمثل برنامج طموح الصيفي امتدادًا لرؤية أرامكو وتعليم جدة في تمكين الطلبة وصقل مهاراتهم الأكاديمية، بما يتواكب مع متطلبات الجامعات العالمية ودعم تطلعات المملكة نحو الاستثمار في الطاقات الشابة.