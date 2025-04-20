شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 1.1 مليار ريال.. تنفيذ 16 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي، تنفيذ 16 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في أنحاء متفرقة من منطقة القصيم، بكلفة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار ريال، بهدف رفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد في المنطقة.



وأوضحت الشركة أن المشاريع البيئية تشمل تنفيذ 12 مشروعًا بقيمة إجمالية تزيد على 870 مليون ريال، تضمنت إنشاء شبكات وخطوط صرف صحي بطول يتجاوز 645 كيلومترًا، بالإضافة إلى محطات رفع بسعة تشغيلية تفوق 6 آلاف متر مكعب يوميًا.



خدمات مائية وبيئية

وأضافت أن المشاريع المائية تضمنت 4 مشاريع بتكلفة إجمالية تجاوزت 247 مليون ريال، شملت مد خطوط وشبكات مياه بطول يتجاوز 579 كيلومترًا.



وأكدت "المياه الوطنية" أن هذه المشاريع تأتي ضمن خططها الاستراتيجية للتوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتسارع على الطلب، والإسهام في تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.