شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من أكتوبر.. آخر موعد لربط مصانع ومستودعات الأغذية بمنصة ”وصل“ والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي هذا الإلزام، الذي تم تعميمه على قطاع الأعمال عبر الغرف التجارية بناءً على توجيهات من اتحاد الغرف متابعة دقيقة ويهدف هذا المشروع، الذي انطلق في مطلع عام 2021، إلى استخدام التقنيات الحديثة لضمان الحفاظ على الظروف المثالية لنقل وتخزين الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.

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وتتيح منصة ”وصل“ الإلكترونية للهيئة والجهات الرقابية الأخرى متابعة دقيقة ومباشرة لدرجات الحرارة والرطوبة في المنشآت ووسائل النقل المعنية، مما يعزز بشكل كبير من القدرة على ضبط ومراقبة هذه الأنشطة الحيوية وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان في كافة مراحل سلسلة الإمداد لهذه المنتجات الحساسة.

ويهدف هذا المشروع، الذي تفرضه الهيئة، إلى إحكام الرقابة على سلسلة إمداد المنتجات الحساسة للحرارة والرطوبة، كالغذاء والدواء والأجهزة الطبية، من خلال تمكين الهيئة والجهات ذات العلاقة من المراقبة اللحظية والفعالة لظروف النقل والتخزين عبر منصة ”وصل“. وتسعى الهيئة من خلال هذا الإلزام إلى ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان لهذه المنتجات الحيوية.

وأكدت الهيئة على المنشآت المعنية ضرورة الامتثال لهذا القرار واستكمال الربط المطلوب قبل المهلة المحددة، مشيرة إلى أنه يمكن للمنشآت تنفيذ الربط بشكل مباشر أو من خلال الاستعانة بخدمات إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة من الهيئة في هذا المجال، والتي يمكن الاطلاع على قائمتها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة. الدمام - شريف احمد - ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء كافة مصانع ومستودعات اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى وسائل النقل المخصصة لهذه المنتجات، بضرورة استكمال عملية الربط الإلكتروني لأنظمة قياس ومراقبة درجات الحرارة والرطوبة لديها مع منصة ”وصل“ الإلكترونية التابعة للهيئة، محددةً الأول من أكتوبر لعام 2025 موعداً نهائياً لاستيفاء هذا المتطلب التنظيمي.ويأتي هذا الإلزام، الذي تم تعميمه على قطاع الأعمال عبر الغرف التجارية بناءً على توجيهات من اتحاد الغرف السعودية كجزء أساسي من مشروع الهيئة المسمى ”تطبيق تقنية إنترنت الأشياء لرفع الالتزام باشتراطات النقل والتخزين“.ويهدف هذا المشروع، الذي انطلق في مطلع عام 2021، إلى استخدام التقنيات الحديثة لضمان الحفاظ على الظروف المثالية لنقل وتخزين الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.وتتيح منصة ”وصل“ الإلكترونية للهيئة والجهات الرقابية الأخرى متابعة دقيقة ومباشرة لدرجات الحرارة والرطوبة في المنشآت ووسائل النقل المعنية، مما يعزز بشكل كبير من القدرة على ضبط ومراقبة هذه الأنشطة الحيوية وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان في كافة مراحل سلسلة الإمداد لهذه المنتجات الحساسة.ويهدف هذا المشروع، الذي تفرضه الهيئة، إلى إحكام الرقابة على سلسلة إمداد المنتجات الحساسة للحرارة والرطوبة، كالغذاء والدواء والأجهزة الطبية، من خلال تمكين الهيئة والجهات ذات العلاقة من المراقبة اللحظية والفعالة لظروف النقل والتخزين عبر منصة ”وصل“. وتسعى الهيئة من خلال هذا الإلزام إلى ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان لهذه المنتجات الحيوية.وأكدت الهيئة على المنشآت المعنية ضرورة الامتثال لهذا القرار واستكمال الربط المطلوب قبل المهلة المحددة، مشيرة إلى أنه يمكن للمنشآت تنفيذ الربط بشكل مباشر أو من خلال الاستعانة بخدمات إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة من الهيئة في هذا المجال، والتي يمكن الاطلاع على قائمتها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.