شكرا لقرائتكم خبر عن ”إحكام“ تعلن عن 1622 طلب تملك عقاري.. ومكة المكرمة تتصدر ب 436 طلبًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُك العقارات، المعروفة اختصارًا بـ ”إحكام“، عن نشرها لإعلانات تتعلق بـ 1,622 طلبًا لتملك العقارات، قُدمت من مواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق من حيث عدد الطلبات المعلن عنها، مما يعكس استمرار عمل المنصة الرقمية ”إحكام“ في معالجة هذه الطلبات بكفاءة.





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وجاء توزيع الطلبات المعلن عنها متفاوتًا بين المناطق، حيث حلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بواقع 436 طلبًا، تلتها منطقة جازان في المرتبة الثانية مسجلة 308 طلبات. وحلت منطقة عسير في المرتبة الثالثة من حيث العدد، ثم منطقة الباحة في المرتبة الرابعة ب 246 طلبًا. وسجلت منطقة الرياض 184 طلبًا معلنًا عنه، ومنطقة القصيم 131 طلبًا.

وفي المنطقة الشرقية، بلغ عدد الطلبات المعلن عنها 18 طلبًا، بينما سجلت منطقة نجران 4 طلبات فقط. وأشارت ”إحكام“ إلى عدم تسجيل أي طلبات تملك معلن عنها ضمن هذه الدفعة في مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك.

ويُعد نشر هذه الإعلانات جزءًا أساسيًا من الإجراءات المتبعة عبر منصة ”إحكام“ الرقمية، التي أُطلقت بهدف استقبال طلبات التملك من المواطنين إلكترونياً، بما يضمن التسهيل والتيسير عليهم.



وتتضمن عملية دراسة هذه الطلبات تنسيقًا وثيقًا ومستمرًا مع 13 جهة حكومية شريكة، بهدف التأكد من مطابقة جميع المعلومات والبيانات المقدمة والتحقق من استيفاء الشروط النظامية.

وتختص الأمانة العامة للجان ”إحكام“ بالنظر في طلبات تملك العقارات وطلبات التعديل الشكلي والموضوعي عليها. وتشمل اختصاصاتها أيضًا النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين، وطلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة داخل نطاقهما، وذلك وفقًا للضوابط والأنظمة المعتمدة.

وتهدف لجان ”إحكام“ من خلال عملها الدؤوب إلى المساهمة في إثبات ملكيات العقارات، وتأسيس بيئة عقارية تتسم بالموثوقية العالية، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في القطاع العقاري. وتقوم اللجان بدراسة الطلبات بعناية ورفع التوصيات اللازمة بشأن كل طلب تملك إلى المقام السامي لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

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