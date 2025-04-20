شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: معالجة 159 ألف بلاغ خلال 3 أشهر.. والمتاجر الإلكترونية تتصدر المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

تعامل مع المخالفات

تمكين المنشآت التجارية

الدمام - شريف احمد - عالجت وزارة التجارة 158,976 بلاغًا تجاريًا ورد إليها من المستهلكين خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدةً تحقيقها لمتوسط مدة معالجة قياسية تصل إلى يوم عمل واحد فقط للبلاغ الواحد.وتصدرت مخالفات المتاجر الإلكترونية قائمة البلاغات المستلمة، فيما أصدرت الوزارة إلكترونياً آلاف تراخيص التخفيضات التي شملت ملايين المنتجات خلال الفترة نفسها.وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أنها تلقت أيضًا 119,843 بلاغًا تبين أنها تقع خارج نطاق اختصاصها.وفيما يتعلق بالبلاغات التي تمت معالجتها، أوضحت أن عدد البلاغات التي أُعيد فتحها بلغ 12,525 بلاغًا، وهو ما يمثل نسبة 4,5% من إجمالي البلاغات الواردة.وأضافت أن البلاغات المُعاد فتحها والتي ثبت بعد المراجعة وجود حق للمستهلك فيها بلغت 1,851 بلاغًا فقط، أي ما نسبته 0,66% من إجمالي البلاغات الواردة خلال الربع الأول.وبحسب تفاصيل البلاغات، استحوذت مخالفات المتاجر الإلكترونية على النصيب الأكبر بواقع 69,492 بلاغًا.تلتها بفارق مخالفات الاختلافات التعاقدية المرتبطة بأنظمة حماية المستهلك بواقع 15,959 بلاغًا، ثم مخالفات عدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع المعلنة ب 10,466 بلاغًا.كما شملت المخالفات الأخرى التي تلقت الوزارة بلاغات بشأنها، الغش التجاري «7,697 بلاغًا»، ومخالفات عدم استلام السلعة أو الامتناع عن توفير الصيانة «4,499 بلاغًا»، إضافة إلى مخالفات عدم قبول السلعة المشمولة بالضمان «4,143 بلاغًا».وفي جانب آخر، أوضحت الوزارة أنها عملت على تمكين المنشآت التجارية، سواء المكانية أو المتاجر الإلكترونية، من الحصول على تراخيص إجراء التخفيضات بشكل إلكتروني ميسر.ويتيح النظام لهذه المنشآت الاستفادة من رصيد تخفيضات سنوي يصل إلى 90 يومًا، مع إمكانية الحصول على تراخيص إضافية للتخفيضات الموسمية المعتمدة دون أن يؤثر ذلك على رصيد الأيام السنوي.وخلال الربع الأول من عام 2025، بلغ إجمالي عدد تراخيص التخفيضات التي أصدرتها الوزارة 6,474 ترخيصًا، غطت ما مجموعه 17,256,771 منتجًا مخفضًا، كان من أبرز فئاتها المواد الغذائية، والأزياء، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية.وجددت وزارة التجارة في ختام تقريرها التأكيد على أن حقوق المستهلك تمثل أولوية قصوى في عملها، وحثت عموم المستهلكين على المبادرة بالتقدم ببلاغاتهم عن أي منشآت مخالفة يرصدونها، وذلك عبر تطبيق ”بلاغ تجاري“ أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد 1900، لتمكين فرق الرقابة من اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.