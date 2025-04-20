ما هي الوثيقة الرقمية للزائرين؟ .. وكيفية الاستفادة منها

الدمام - شريف احمد - تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمستفيد إمكانية إصدار هوية مقيم لأحد أفراد أسرته أو العمالة المنزلية المسجلة لديه بكل سهولة عبر منصة أبشر.

ويوفر ذلك تجربة ميسّرة تُمكّنه من إتمام الإجراءات بسرعة وأمان دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الخدمة.

ويمكن للزائر استعراض الوثيقة الرقمية من خلال تطبيق أبشر.

خطوات الوصول للخدمة:

متطلبات إصدار وتجديد الجواز

حددت المديرية العامة للجوازات متطلبات إصدار وتجديد جواز السفر السعودي.

وعبر حسابها الرسمي على تطبيق إكس، ذكرت الجوازات هذه المتطلبات، وهي:

- أن تكون الخصائص الحيوية للمستفيد من 10 سنوات فأعلى مسجلة في النظام.

- هوية وطنية سارية.

- سداد رسوم الخدمة.

- وجود المستفيد داخل المملكة.

- تنفيذ الخدمة إلكترونيًا عبر حساب المستفيد أو رب الأسرة على منصة "أبشر".



الخلو من المخالفات والملاحظات

كما اشتركت الجوازات خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات.

- في حال التجديد، يجب ألا يكون الجواز الحالي مفقودًا أو تالفًا.

- يمكن لمن تعذر تنفيذ الخدمة لهم إلكترونيًا حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات.