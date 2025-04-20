انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية

وقالت الإدارة في بيان لها، إن المهلة شهدت إقبالًا واسعًا من الأفراد والمؤسسات، حيث بلغ عدد المستفيدين من التخفيض أكثر من 3 ملايين مستفيد على مستوى المملكة، ما يعكس تجاوبًا ملحوظًا مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور.
وأكدت «المرور» أن الهدف من المبادرة لم يكن فقط التخفيف المالي، بل تحفيز قائدي المركبات على الالتزام بالأنظمة المرورية وتفادي تكرار المخالفات، مشيرة إلى أن الفترة الماضية سجلت أيضًا انخفاضًا في بعض أنواع المخالفات المرتبطة بالسلامة المرورية.
وأوضح البيان أن المخالفات التي لم تُسدد حتى نهاية يوم الجمعة 18 أبريل ستعود إلى قيمتها الأصلية دون تخفيض، بدءًا من السبت، داعيةً الجميع إلى التقيد بالقوانين حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، ومواصلة الالتزام بالسلوك المروري السليم.
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