السعودية | رئيس المؤسسة العامة للري يتفقد مشروعي سد وادي الليث بمكة وسد عردة بالباحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار رئيس المؤسسة العامة للري المهندس محمد أبو حيد عددًا من مشاريع السدود الحيوية في منطقتي مكة المكرمة والباحة، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز كفاءة مشاريع البنية التحتية المائية والاطلاع على مستوى الإنجاز ميدانيًا.

وشمل برنامج الزيارة مشروع سد وادي الليث بمنطقة مكة المكرمة الذي بلغت نسبة التنفيذ فيه 42٪ وفق الجدول الزمني المعتمد، ومشروع سد عردة بمنطقة الباحة، واطلع على نطاق الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية في المشروعين.

وأكد المهندس أبو حيد أهمية الالتزام بالمعايير الفنية لتحقيق الأهداف البيئية والمائية للمشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة للإنجاز، منوهًا بدور المشروعات في تعزيز الأمن المائي.

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