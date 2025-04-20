السعودية | القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض تقبض على شخصين لترويجهما (150,255) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض على مواطنين لترويجهما (150,255) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط