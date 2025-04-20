شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة فاعلة.. تفاصيل فعاليات أسبوع البيئة 2025 بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات ومعرض أسبوع البيئة 2025

أجنحة تعريفية وعروض تفاعلية

تحقيق بيئة صحية وآمنة

الدمام - شريف احمد - يٌدشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلًا بإدارة البيئة ومكتب الوزارة بمحافظة جدة غدًا، فعاليات ومعرض أسبوع البيئة 2025.وذلك تحت شعار "بيئتنا كنز" في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي البيئي وتحقيق أهداف الاستدامة الشاملة.وتتضمن فعاليات ومعرض أسبوع البيئة التي تستمر حتى الـ26 من أبريل الجاري على الساحات الخارجية الأمامية لـ"ذا فيلج مول"، برامج تعليمية وترفيهية وورش عمل وجلسات نقاش متخصصة.ويشارك بها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات البيئة والاستدامة، إضافة إلى حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تُبرز أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.كما يشارك بالمعرض عدد من المسؤولين والشخصيات المهتمة بالشأن البيئي، إلى جانب طلاب وطالبات من مختلف المراحل التعليمية.ويتضمن البرنامج أجنحة تعريفية وعروضًا تفاعلية وحلولًا مبتكرة تُعرض من قبل جهات محلية وشركاء بيئيين؛ بهدف نشر الثقافة البيئية وتعزيز السلوكيات الإيجابية المستدامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتشهد الفعاليات مشاركة فاعلة من الجمعيات البيئية وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية بالاستدامة البيئية.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن تدشين أسبوع البيئة يأتي لتأكيد التزام الوزارة بتعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات المستدامة لدى جميع فئات المجتمع.ولفت إلى أن حماية البيئة تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاونًا واسع النطاق بين الأفراد والمؤسسات.وأكد الخليف، أن البيئة تُعد الثروة الحقيقية التي تقوم عليها الحياة والصحة والاقتصاد، مبينًا أن على الجميع الحفاظ عليها لضمان مستقبلٍ آمن ومستدام للأجيال القادمة.وتؤكد فعاليات المعرض أهمية التكامل بين الجهات القطاع الحكومية والخاصة والجمعيات البيئية في تبني الممارسات البيئية السليمة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق بيئة صحية وآمنة تعكس تطلعات المملكة نحو تنمية مستدامة وشاملة.