شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية تؤكد أهمية الروبيان في الحفاظ على صحة الكائنات البحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أهمية الروبيان ودوره الحيوي في الحفاظ على الحياة البحرية.

وقال المركز من خلال صفحته الرسمية عبر منصة إكس: “الروبيان المنظف المخطط يعيش في الشعاب المرجانية، ويؤدي دورًا مهمًا في تنظيف الأسماك من الطفيليات والجلد الميت”.

وتابع المركز: “علاقة تكامل فريدة تحافظ على صحة الكائنات البحرية وتعزز توازن الأنظمة البيئية تحت الماء”.