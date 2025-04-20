اخبار السعوديه

الحياة الفطرية تؤكد أهمية الروبيان في الحفاظ على صحة الكائنات البحرية

0 نشر
0 تبليغ

الحياة الفطرية تؤكد أهمية الروبيان في الحفاظ على صحة الكائنات البحرية

شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية تؤكد أهمية الروبيان في الحفاظ على صحة الكائنات البحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أهمية الروبيان ودوره الحيوي في الحفاظ على الحياة البحرية.

وقال المركز من خلال صفحته الرسمية عبر منصة إكس: “الروبيان المنظف المخطط يعيش في الشعاب المرجانية، ويؤدي دورًا مهمًا في تنظيف الأسماك من الطفيليات والجلد الميت”.

وتابع المركز: “علاقة تكامل فريدة تحافظ على صحة الكائنات البحرية وتعزز توازن الأنظمة البيئية تحت الماء”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا