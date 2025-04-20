شكرا لقرائتكم تركيب 4 آلاف كاميرا ذكية في عدة مواقع بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شدد فيصل الزهراني متحدث أمانة المنطقة الشرقية، على أهمية مشروع تركيب الكاميرات الذكية.

وقال الزهراني خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، إن المشروع يشمل تركيب 4 آلاف كاميرا ذكية في العديد من المواقع.

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ولفت إلى أنه تم استكمال 50 % من المشروع حتى الآن بتركيب 2000 كاميرا حيث تم تغطية الدمام بالكامل مع محافظة البيضاء وجار العمل لاستكمال النسبة المتبقية في محافظة الخبر والظهران.