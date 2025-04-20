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تركيب 4 آلاف كاميرا ذكية في عدة مواقع بالشرقية

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الرياض - محمد الوسيري - شدد فيصل الزهراني متحدث أمانة المنطقة الشرقية، على أهمية مشروع تركيب الكاميرات الذكية.

وقال الزهراني خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، إن المشروع يشمل تركيب 4 آلاف كاميرا ذكية في العديد من المواقع.

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ولفت إلى أنه تم استكمال 50 % من المشروع حتى الآن بتركيب 2000 كاميرا حيث تم تغطية الدمام بالكامل مع محافظة البيضاء وجار العمل لاستكمال النسبة المتبقية في محافظة الخبر والظهران.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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