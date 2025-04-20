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خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية

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الرياض - محمد الوسيري - استعرضت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”.

وأوضحت الجوازات عبر حسابها بمنصة إكس خطوات طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح) للعمالة المنزلية.

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وجاءت خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية بالتكامل التقني عبر منصة “أبشر” كما يلي:

1- الخدمات الإلكترونية.

2- العمالة.

3- تصريح دخول لمكة المكرمة.

4- إنشاء طلب.

5- التصريح.

وبعد تقديم الطلب ستتم المعالجة وإشعار مقدم الطلب عبر حسابه في منصة أبشر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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