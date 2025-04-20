وبعد تقديم الطلب ستتم المعالجة وإشعار مقدم الطلب عبر حسابه في منصة أبشر.

شكرا لقرائتكم خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية