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شكرا لقرائتكم خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - استعرضت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”.
وأوضحت الجوازات عبر حسابها بمنصة إكس خطوات طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح) للعمالة المنزلية.
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وجاءت خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية بالتكامل التقني عبر منصة “أبشر” كما يلي:
1- الخدمات الإلكترونية.
2- العمالة.
3- تصريح دخول لمكة المكرمة.
4- إنشاء طلب.
5- التصريح.
وبعد تقديم الطلب ستتم المعالجة وإشعار مقدم الطلب عبر حسابه في منصة أبشر.