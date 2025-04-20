شكرا لقرائتكم الأم أحد أسباب ارتفاع تكاليف الزواج وعزوف الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت المستشارة الأسرية عبير السعد، عن أحد أسباب ارتفاع تكاليف الزواج وعزوف الشباب.

وقالت السعد خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية إنه في كثير من الحالات يكون الأهل وخاصة الأم، هم السبب في ارتفاع تكاليف الزواج وعزوف الشباب عن الزواج.

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وتابعت أن الام تريد أن تفرح ابنتها أكثر بين صديقاتها، وقد تريد أن ترى في ابنتها الحلم الذين لم تعيشه وهي صغيرة، وتريد تحقق الحلم من خلال العريس وإبراز الزواج في المجتمع الخاص بها.

ولفتت السعد إلى أن هذه المشكلة تتفاقم مع تزايد تكاليف الزواج، مثل إقامة حفلات الزفاف الكبيرة والمتطلبات الاجتماعية المبالغ فيها، مما يؤدي إلى تأخر سن الزواج بين الشباب.

وتسعى رؤية 2030 إلى معالجة هذه التحديات من خلال تعزيز الأسرة ودعم الشباب في تأسيس حياة زوجية مستقرة، مع التركيز على التنمية الاجتماعية والحفاظ على التراث الثقافي.

ومن الحلول المقترحة أيضًا تشجيع الأسر على تقليل المطالب المادية، وزيادة الوعي بأهمية الزواج الميسور التكلفة، بالإضافة إلى دعم المبادرات الخيرية التي تساعد الشباب على الزواج.