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الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الجابوني بريس كلوتير نغيما

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  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الجابوني بريس كلوتير نغيما 1/4
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الجابوني بريس كلوتير نغيما 2/4
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الجابوني بريس كلوتير نغيما 3/4
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الجابوني بريس كلوتير نغيما 4/4

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الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجابونية.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجابونية.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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