شكرا لمتابعة خبر عن مسنّة تغرق بين الورود في مزرعة بن سلمان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص العاملين بمزرعة بن سلمان للورد الطائفي علي استقبال سيدة مسنه علي طريقتهم الخاصة . وظهرت السيدة في الفيديو المتداول وهي تجلس علي الكرسي وقاموا باغراقها بالورود الطائفية بالكامل . يذكر أن محافظة الطائف تحتضن أكثر من ثلاثة آلاف مزرعة للورد منتشرة في المخاضة والهدا والشفا وغيرها في وقت امتد اهتمام أهالي المحافظة بالورد بشكل كبير إلى أن أقيمت معامل لإنتاج مائه وعطره وتسويقه محلياً وخارجياً.