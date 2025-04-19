شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على شخصين لترويجهما 150 ألف قرص مخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض على مواطنين لترويجهما (150,255) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما.

واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى جهة الاختصاص. مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.