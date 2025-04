شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة وسيول على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر وآخر برتقالي، بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة، منبها من أمطار غزيرة وسيول .وشمل الإنذار، الخرمة والمويه وتربة ورنية وميسان، وأضم ومواقع أخرى. — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ونبه الأرصاد، من أمطار غزيرة مصجوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وينتهى الإنذار الساعة: 01:00 صباح الأحد.