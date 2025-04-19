شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”.
وذكرت الجوازات خطوات طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح) للعمالة المنزلية.
وجاءت خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية بالتكامل التقني عبر منصة “أبشر” كالتالي:
1- الخدمات الإلكترونية.
2- العمالة.
3- تصريح دخول لمكة المكرمة.
4- إنشاء طلب.
5- التصريح.
بعد تقديم الطلب ستتم المعالجة وإشعار مقدم الطلب عبر حسابه في منصة أبشر.