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خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية ‬⁩

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خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية ‬⁩

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الرياض - علي القحطاني - أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”.

‎وذكرت الجوازات خطوات طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح) للعمالة المنزلية.

‎وجاءت خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية بالتكامل التقني عبر منصة “أبشر” كالتالي:

‎1- الخدمات الإلكترونية.
‎2- العمالة.
‎3- تصريح دخول لمكة المكرمة.
‎4- إنشاء طلب.
‎5- التصريح.
‎بعد تقديم الطلب ستتم المعالجة وإشعار مقدم الطلب عبر حسابه في منصة أبشر.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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