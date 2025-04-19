‎1- الخدمات الإلكترونية. ‎2- العمالة. ‎3- تصريح دخول لمكة المكرمة. ‎4- إنشاء طلب. ‎5- التصريح. ‎بعد تقديم الطلب ستتم المعالجة وإشعار مقدم الطلب عبر حسابه في منصة أبشر.

شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية ‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية