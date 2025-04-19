شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تؤكد جاهزيتها لضمان سلامة المنتجات بموسم حج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن جاهزية كوادرها المشاركة في موسم حج 1446هـ، لضمان سلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن، ضمن خطة شاملة أعدّتها الهيئة لهذا الموسم.

وتنطلق أعمال الهيئة في ظل الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الجهود لضمان راحتهم وسلامتهم، استمرارًا للنهج الذي يسير عليه قادة هذه البلاد المباركة.

وتشارك الهيئة في الرقابة والتفتيش على المنتجات الخاضعة لإشرافها في منافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية، إضافةً إلى متابعة المنشآت الغذائية والدوائية والمواقع الطبية الواقعة ضمن نطاق أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، والمقرات الطبية الموسمية التابعة لمكاتب شؤون الحجاج، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتتابع الهيئة المنتجات الواردة عبر الشحن الجوي من مكاتب شؤون الحجاج، في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتشمل جهود “الغذاء والدواء” خلال موسم الحج إعداد الدراسات الميدانية، وتنظيم ورش عمل توعوية للعاملين في المطابخ المؤهلة لإعداد الطعام، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية، وتوفير وجبات آمنة للحجاج، بالتعاون مع أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

وتقدم الهيئة رسائل توعوية وبرامج تعريفية بلغات عدة لحجاج بيت الله الحرام، حول سلامة الغذاء والدواء.

ويأتي هذا الاستعداد المبكر من الهيئة ضمن جهودها لتقديم أفضل الخدمات الرقابية، وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الحكومية لإنجاح موسم الحج، وتعزيز مكانة المملكة دولةً رائدةً في إدارة الحشود.