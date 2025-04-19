شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ كلوتير أوليغي نغيما لفوزه في الانتخابات الرئاسية الجابونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجابونية.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجابونية.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والرقي.