شكرا لمتابعة خبر عن خبير يقدم 6 نصائح للطلاب قبل الاختبارات التحصيلية والقدرات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعطى الدكتور فهد البابطين، الخبير في اختبارات القياس، مجموعة من النصائح للطلاب قبل الاختبارات التحصيلية واختبارات القدرات.

وقال فهد خلال مداخلة له ببرنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: “يجب أن يتأكد الطالب من أن قراءته سليمة للجمل والكلمات وأن يقرأ السؤال بالكامل من البداية إلى النهاية، وحفظ جدول الضرب بالكامل من 1 إلى 13″.

وتابع الخبير: ” الشيء الثاني والمهم هو المذاكرة من مصادر موثوقة لأن الموجود الآن بعضه يركز على موضوع معين، ويجب البحث عن مصدر يغطي كل المواضيع وأفضل مصدر هو المناهج الدراسية “.

وأضاف الخبير: ” قبل الاختبار، يجب أن يركز الطالب على الأسئلة التي جاءت في السنوات الماضية، بالإضافة إلى المذاكرة المستمرة ” .

ونوه الخبير بأنه يجب أن يذاكر الطالب لمدة لا تقل عن ست ساعات يوميًا، وأن يأخذ قسطًا كافيًا من النوم قبل الاختبار ” .