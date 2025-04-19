الإجازة المرضية للشركات والطلاب عبر صحة

أقر المجلس الصحي السعودي اعتماد منصة «صحة» لمنح الإجازات المرضية لموظفي القطاع الخاص والطلاب، أسوة بموظفي الدولة، في مسعى إلى توحيد آلية اعتماد الإجازات المرضية، وضمان حصول الموظفين على حقوقهم من إجازات مرضية بشكل سهل وسريع، ومنعاً للتلاعب في إصدار الإجازات المرضية.

تفعيل الحساب

كانت وزارة الصحة أطلقت تغييراً في سير العمل الخاص بإصدار الإجازات المرضية، وذلك بهدف تضمين دور المانح في رحلة إصدار الإجازة المرضية واعتماد إصدارها، ولضمان موثوقية إصدار الإجازات المرضية الإلكترونية لمستحقيها، فيما يتعين على جميع المنشآت الصحية التابعة بتفعيل حسابها في منصة «صحة» لخدمة الإجازات المرضية، وكذلك تفعيل حساب تطبيق «أناة» لجميع الممارسين الصحيين الذين لديهم صلاحية إصدار الإجازات المرضية وذلك قبل تاريخ 14 أبريل 2025.

لوائح وقوانين

يذكر أن «منصة صحة» تعمل على توحيد كافة الإجراءات وتسهيل الخدمات داخل منظومة القطاع الصحي من أجل إصدار الإجازات المرضية الإلكترونية، وتتم وفق لوائح وقوانين لتسهيل التواصل بين أطراف الإجازة المرضية «جهة العمل، الموظف المريض، الجهة الصحية المانحة للتقرير»، وذلك وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية، حيث يتم ربطها مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصحة، وزارة الداخلية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف المساهمة في إيقاف الإجازات المزورة والحد منها، والاستغناء عن الإجازات الطبية الورقية.

آلية الحصول على الإجازة الإلكترونية

- إدخال بيانات المريض عبر المنصة

- التأكد من أهلية المنشأة الصحية

- التأكد من أهلية الممارس الصحي

- التأكد من أهلية صاحب الإجازة

- إرسال الإجازة إلى الجهة المعنية