779 بلاغا لعالقين في الرمال

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن تلقيه 784 بلاغًا خلال الأيام السبعة الماضية، توزعت ما بين بلاغات عن مفقودين في المناطق الصحراوية، وإنقاذ مركبات علقت في الوحل والرمال.

التجهيز الجيد

أوضح مشرف البلاغات والمشاركات في فريق إنجاد للبحث والإنقاذ علي النجراني لـ«دوت الخليج» أن الفريق تلقى 5 بلاغات عن مفقودين في مواقع متفرقة، و779 بلاغًا عن مركبات علقت في الرمال أو الطين، وهو رقم مرتفع يعكس الحاجة المتزايدة إلى التوعية والتجهيز الجيد قبل التوجه إلى المناطق البرية.

غرف عمليات

أشار النجراني إلى أن العديد من البلاغات المتعلقة بالمركبات تعود إلى دخولها لمناطق رملية ناعمة أو طرق طينية بعد هطول الأمطار، دون وجود تجهيزات ضرورية مثل معدات الخروج من التغريز أو أدوات السلامة الأساسية، وهو ما يؤدي إلى تعطل المركبات وتعرض الركاب لمخاطر صحية بسبب الحرارة أو العطش، بينما يتعامل الفريق مع كل البلاغات بجدية وسرعة، ويحرص على الوصول إلى مواقع البلاغات بأسرع وقت ممكن، مضيفًا أن التنسيق بين إدارة البلاغات والمشاركات والمتطوعين أعضاء فريق إنجاد يتم عبر غرف عمليات ميدانية متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات التواصل والملاحة.

الالتزام بالإرشادات

دعا النجراني جميع المتنزهين ومحبي الرحلات البرية إلى أخذ الحيطة والحذر عند الخروج إلى المناطق الصحراوية، خصوصًا خلال النهار، حيث تكون أشعة الشمس شديدة وقاسية، مما يزيد من احتمالية التعرض لضربات الشمس أو الجفاف. وأوصى بتجنب الخروج في ذروة الحرارة، والحرص على اصطحاب كميات كافية من الماء والمواد الغذائية، وتجهيز المركبة بشكل كامل وإبلاغ الأهل أو الأصدقاء بخطط الرحلة مسبقًا، وتحديد نقاط التوقف، وكذلك الاستعانة بتطبيقات تحديد المواقع لضمان العودة الآمنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات المختصة.

إرشادات للمتنزهين ومحبي البر

- تجنب الخروج في ذروة الحرارة

- التزود بكميات كافية من الماء والغذاء

- تجهيز المركبة بشكل كامل

- إبلاغ الأهل أو الأصدقاء بخطط الرحلة مسبقًا

- تحديد نقاط التوقف

- الاستعانة بتطبيقات تحديد المواقع لضمان العودة الآمنة

- الالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات المختصة