شكرا لقرائتكم خبر عن طب الطوارئ.. مشاركة دولية في المؤتمر الأول من نوعه بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل



ويُعد هذا المؤتمر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 21 أبريل، الحدث العلمي الأول من نوعه في تخصص طب الطوارئ على مستوى المنطقة، وشهد انطلاقه حضوراً كثيفاً من الكوادر الطبية والمهتمين بالمجال من داخل المملكة وخارجها.



ويستهدف المؤتمر بشكل رئيسي الأطباء، وكوادر التمريض، والمسعفين، وطلبة التخصصات الصحية، إضافة إلى جميع العاملين في الخطوط الأمامية لخدمات الطوارئ.

ويقدم المؤتمر على مدى أيامه برنامجاً علمياً وتدريبياً ثرياً يشمل أكثر من 40 محاضرة علمية متخصصة، بالإضافة إلى 8 ورش عمل تدريبية متقدمة ترتكز على المحاكاة والتطبيق العملي لتعزيز المهارات الميدانية.

مشاركة دولية ويشارك في تقديم المحتوى العلمي والتدريبي للمؤتمر 47 خبيراً ومتحدثاً متخصصاً في طب الطوارئ من داخل المملكة وخارجها، كما يشهد مشاركة أكثر من 5 جهات متخصصة في خدمات الطوارئ والإسعاف والحلول التقنية المبتكرة في هذا المجال.

وقد تم توفير أكثر من 900 مقعد تدريبي للمشاركين الراغبين في الاستفادة من ورش العمل والجلسات، مع اعتماد 24 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة



من جهته، أكد مدير مستشفى بريدة المركزي ورئيس المؤتمر، الأخصائي حمود بن صالح المزيد، أن تنظيم هذا الحدث العلمي الهام يأتي امتداداً لدور المستشفى الريادي وسعيه المستمر لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة في منطقة القصيم.

وقال المزيد في كلمته الافتتاحية: ”نهدف من خلال هذا المؤتمر إلى بناء منصة تعليمية متقدمة تواكب التطورات العالمية في طب الطوارئ، وتعزز من جاهزية فرق العمل لمواجهة الحالات الحرجة بفاعلية واحترافية“.



وتتواصل فعاليات المؤتمر بجلسات علمية تفاعلية ودورات تدريبية مباشرة تهدف بشكل أساسي إلى رفع كفاءة وتأهيل العاملين في هذا القطاع الطبي الحيوي، وتزويدهم بأحدث المعارف والممارسات لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى في أقسام الطوارئ. الدمام - شريف احمد - انطلقت صباح اليوم السبت، أعمال مؤتمر طب الطوارئ الأول بمنطقة القصيم، الذي ينظمه مستشفى بريدة المركزي، عضو تجمع القصيم الصحي، تحت شعار ”CODE READY“، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.ويُعد هذا المؤتمر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 21 أبريل، الحدث العلمي الأول من نوعه في تخصص طب الطوارئ على مستوى المنطقة، وشهد انطلاقه حضوراً كثيفاً من الكوادر الطبية والمهتمين بالمجال من داخل المملكة وخارجها.ويستهدف المؤتمر بشكل رئيسي الأطباء، وكوادر التمريض، والمسعفين، وطلبة التخصصات الصحية، إضافة إلى جميع العاملين في الخطوط الأمامية لخدمات الطوارئ.ويقدم المؤتمر على مدى أيامه برنامجاً علمياً وتدريبياً ثرياً يشمل أكثر من 40 محاضرة علمية متخصصة، بالإضافة إلى 8 ورش عمل تدريبية متقدمة ترتكز على المحاكاة والتطبيق العملي لتعزيز المهارات الميدانية.ويشارك في تقديم المحتوى العلمي والتدريبي للمؤتمر 47 خبيراً ومتحدثاً متخصصاً في طب الطوارئ من داخل المملكة وخارجها، كما يشهد مشاركة أكثر من 5 جهات متخصصة في خدمات الطوارئ والإسعاف والحلول التقنية المبتكرة في هذا المجال.وقد تم توفير أكثر من 900 مقعد تدريبي للمشاركين الراغبين في الاستفادة من ورش العمل والجلسات، مع اعتماد 24 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.من جهته، أكد مدير مستشفى بريدة المركزي ورئيس المؤتمر، الأخصائي حمود بن صالح المزيد، أن تنظيم هذا الحدث العلمي الهام يأتي امتداداً لدور المستشفى الريادي وسعيه المستمر لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة في منطقة القصيم.وقال المزيد في كلمته الافتتاحية: ”نهدف من خلال هذا المؤتمر إلى بناء منصة تعليمية متقدمة تواكب التطورات العالمية في طب الطوارئ، وتعزز من جاهزية فرق العمل لمواجهة الحالات الحرجة بفاعلية واحترافية“.وتتواصل فعاليات المؤتمر بجلسات علمية تفاعلية ودورات تدريبية مباشرة تهدف بشكل أساسي إلى رفع كفاءة وتأهيل العاملين في هذا القطاع الطبي الحيوي، وتزويدهم بأحدث المعارف والممارسات لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى في أقسام الطوارئ.