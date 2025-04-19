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شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الرئيس الجابوني "نغيما" بمناسبة فوزه في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجابونية.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
فوز الرئيس الجابوني في الانتخاباتكما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما، رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجابونية.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والرقي.