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القيادة تهنئ الرئيس الجابوني "نغيما" بمناسبة فوزه في الانتخابات

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واس - جدة  0 تبليغ

  • القيادة تهنئ الرئيس الجابوني "نغيما" بمناسبة فوزه في الانتخابات 1/2
  • القيادة تهنئ الرئيس الجابوني "نغيما" بمناسبة فوزه في الانتخابات 2/2

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجابونية.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

فوز الرئيس الجابوني في الانتخابات

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما، رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجابونية.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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