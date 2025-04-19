شكرا لمتابعة خبر عن استعدادات هائلة في اسواق التجزئة مع اقتراب موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تستعد منافذ بيع الجملة والتجزئة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتوفير كميات هائلة في الاسواق من مختلف السلع اللازمة خلال موسم الحج 2025 م ، 1446 ه‍ .

وأكدت جولة لـ”صدى ” ارتفاع معدل توريد السلع والاستعداد لطرح كميات كبيرة في أسواق مكة والمدينة من الهدايا التى يقبل عليها حجاج بيت الله الحرام على شرائها كالملابس والعطور والبخور والإلكترونيات وغيرها .

وأشار أصحاب الشركات التجارية والمحال أن هذة الأجواء تؤكد على التنافس الخلاق بين المستثمرين المحليين والأجانب لتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن من حيث الجودة والأسعار .

كما أكدوا على استمرار التعاقدات وعمليات التوريد على مدار موسم العمرة والذي شهد انتعاش كبير وحقق ارباحاً هائلة مع استقبال ملايين المعتمرين ، فيما يستمرالإهتمام في موسم الحج مع التركيزعلى قطاعات أخرى كالمطاعم والفنادق والمواصلات لتقديم أفضل الخدمات ، بما ينعكس على الحجاج والنمو الإقتصادي .