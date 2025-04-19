شكرا لقرائتكم خبر عن “وقاية” تطلق حملة لتعزيز مناعة الأطفال في المدارس ومراكز الرعاية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الصحة العامة “وقاية” حملة وطنية تستهدف تعزيز مناعة الأطفال واليافعين ضد الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، عبر تقديم جرعة إضافية من اللقاح الثلاثي الفيروسي للفئات العمرية من 6 أشهر وحتى 18 سنة.
وتُعد هذه الحملة جزءًا من جهود المملكة في دعم برامج التحصين الوطنية، ورفع معدلات التغطية باللقاحات الأساسية ضمن جدول التطعيمات الروتيني للأطفال. ويُعطى اللقاح الثلاثي الفيروسي كجرعة تعزيزية بهدف رفع كفاءة الجهاز المناعي للأطفال وحمايتهم من الأمراض الفيروسية المعدية.
ودعت “وقاية” أولياء الأمور إلى المبادرة بتطعيم أبنائهم عبر زيارة أقرب مركز صحي أو التنسيق مع المدارس لضمان الوقاية وتعزيز المناعة المجتمعية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030، التي تضع صحة وسلامة الفرد على رأس أولوياتها، من خلال توفير خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة، وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية.
يُذكر أن اللقاح الثلاثي يُعد من أهم التطعيمات المعتمدة عالميًا في الوقاية من الأمراض الوبائية التي تؤثر على الأطفال، ويُسهم بشكل كبير في تقليل نسب العدوى وانتشار الفيروسات داخل المجتمع
وتُعد هذه الحملة جزءًا من جهود المملكة في دعم برامج التحصين الوطنية، ورفع معدلات التغطية باللقاحات الأساسية ضمن جدول التطعيمات الروتيني للأطفال. ويُعطى اللقاح الثلاثي الفيروسي كجرعة تعزيزية بهدف رفع كفاءة الجهاز المناعي للأطفال وحمايتهم من الأمراض الفيروسية المعدية.
تطعيم الأطفالوأكدت الهيئة أن اللقاح متوفر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى توفيره في المدارس لضمان سهولة الوصول إليه لجميع الفئات المستهدفة.
ودعت “وقاية” أولياء الأمور إلى المبادرة بتطعيم أبنائهم عبر زيارة أقرب مركز صحي أو التنسيق مع المدارس لضمان الوقاية وتعزيز المناعة المجتمعية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030، التي تضع صحة وسلامة الفرد على رأس أولوياتها، من خلال توفير خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة، وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية.
يُذكر أن اللقاح الثلاثي يُعد من أهم التطعيمات المعتمدة عالميًا في الوقاية من الأمراض الوبائية التي تؤثر على الأطفال، ويُسهم بشكل كبير في تقليل نسب العدوى وانتشار الفيروسات داخل المجتمع